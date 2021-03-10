Vaka sayıları artan Edirne'nin Enez ilçesinde "Gönüllü karantina" çağrısı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Edirne'nin Enez ilçesinde Kaymakamlık, "Gönüllü karantina" çağrısında bulundu.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede salgınla mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve denetim ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Salgının önlenmesi için insan yoğunluğunun azaltılması ve gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan diğer günlerde de kendi sağlığımız için gönüllü karantina uygulayarak salgınla mücadelemize devam etmeliyiz. Bu kapsamda zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyelim, diğer il ve ilçelere seyahat etmemeye çalışalım. Bu süreçte misafirliğe gitmeyelim ve misafir kabul etmeyelim. Cenaze merasimleri ve açık halk pazarları başta olmak üzere tüm sosyal etkileşim alanlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar