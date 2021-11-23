Vaka sayıları artan Adana, Osmaniye ve Hatay'da "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı

OSMANİYE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Adana, Hatay ve Osmaniye'de, "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı yapıldı.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre artan Adana, Hatay ve Osmaniye'de son zamanlarda çok dikkat edilmeyen maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıda bulunuldu.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, AA muhabirine, Adana'nın ilk defa vaka yoğunluğuyla ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

Uzun süredir belli bir oranda seyreden vaka sayılarının havaların soğuması ve kapalı mekan kullanımıyla artmaya başladığını aktaran Altunsu, kentin yeniden düşük seviyelere gelebilmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Hastalığı asemptomatik seyreden kişilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemesiyle virüsü aile içerisine taşıdığını dile getiren Altunsu, bunun da bulaşı arttırarak sayılara yansıdığına dikkati çekti.

-"Vaka sayılarının artması hastane yatışlarına da etki edecektir"

İlçeler ve mahalle düzeyinde günlük olarak laboratuvardan çıkan sonuçları incelediklerini vurgulayan Altunsu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede herhangi bir kümelenme var mı, öncelikle ona dikkat ediyoruz. Orada toplu bir bulaş söz konusu olduğunda ona yönelik müdahalelerimiz farklı oluyor. Baktığımızda ilin genelinde dağınık olarak vakaların bir önceki haftaya göre belli oranda arttığı söz konusu. Bu çerçevede yapılacaklar belli, Sağlık Bakanlığı, salgın yönetim rehberlerinde hangi ortamda, hangi iş kolunun ne gibi tedbirler alması gerektiğini geçen hafta yayınladığı rehber de güncelledi. Bu çerçevede yapmamız gereken tek şey var, öncelikle aşı. Aşı oranı açısından ilimizde Türkiye ortalamalarına yakın bir oranımız var, yüzde 77'lere yaklaştık. Hastane yatışlarımızda belli bir pilota çiziyordu. Vaka sayılarının artması hastane yatışlarına da belli oranda etki edecektir. Sevindirici olan aşı oranı arttıkça da hastaneye yatışlar daha azalmakta. Zaten aşıdan amaçladığımız en önemli etkilerinden bir tanesi buydu. Hastane yatışları olmasın, ölümler olmasın, yoğun bakımlara yatışlar azalsın. Elbette ki aşı bunu sağlıyor."

-"Aşı bizim şu andaki en büyük silahımız"

Altunsu, gençlerin aşı konusunda ileriki yaştaki nüfusun gösterdiği hassasiyeti göstermediğini belirterek, çeşitli etkinliklerle bunu da arttırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Virüsün artmasında gençlerin önemli olduğunu dile getiren Altunsu, şöyle devam etti:

"Gençler eve taşıyan en önemli unsur. Bunun için de gençlerimizi derhal aşı olmaları için tüm sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Şu anda Adana'daki bütün sağlık kuruluşlarının hepsi aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ayrıca alışveriş merkezleri kurduğumuz aşı istasyonları yine konser gibi toplu etkinliklerde aşı istasyonları kuruyoruz, oralarda aşı yapmaya davet ediyoruz. Aşı bizim şu andaki en büyük silahımız. Bu hastalığı yenmemiz, yayılmasını engellemesi için en önemli etkenimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız. Son zamanlarda malumunuz bu konuda biraz gevşeme olduğu hepimizin gözlemi. Bunu da vaka sayılarına yansımasıyla görüyoruz."

Altunsu, son bir iki aydır bir gevşeme olduğunu gördüklerini aktararak, vatandaşlardan aşıyla beraber maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelelerine ilk günkü kararlılıkla devam ettiklerini, filyasyon ekiplerinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altunsu, vatandaşlardan da bu konuda sağlık personeline destek olmalarını beklediklerini dile getirdi.

-Hatay

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ise Hatay'ın vaka yoğunluğu bakımından bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında bulunduğunu söyledi.

Hambolat, Hatay'da bu durumun vaka sayısındaki yükseklikten ziyade artış trendine girdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Herkesin Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Hambolat, şöyle devam etti:

"Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz arkadaşlarla birlikte sahada. İnşallah aldığımız tedbirlerin de faydasını kısa sürede göreceğiz diye ümitliyim. Zaten karnemizde de belli olduğu üzere vaka sayılarındaki artış bizim konuyla ilgili nasıl bir rahatlama içerisinde olduğumuzun göstergesi. Toplu yaşam alanlarında, AVM'lerde, sinemalarda, lokantalarda, restoran, kafelerde hepimizin gözlemlediği üzere aşırı bir rahatlık söz konusu. Biz aylar öncesinde bu hususta dikkat edilmesi gerektiğini, vakalarımızın az olmakla birlikte artış olmaması hususunda bir gayret içerisinde olmamız gerektiğini söylüyorduk. Bugüne kadar nispeten iyi geldik ama önümüzdeki havaların soğumasıyla birlikte önümüzdeki günlerde evlere kapanacağız. Kapalı alanlarda maske, mesafe, hijyenine dikkat etmediğimiz sürece bu vakalardaki artışın önüne geçebilmemiz mümkün değil. İnsanlarda bir bıkkınlık, bir yılgınlık olduğu muhakkak ama sonuçta sağlık hiçbir şeye benzemiyor. Kendi sağlığımız, yaşamımız için hatta her şeyden daha önemlisi sevdiklerimizi koruyabilmemiz için tedbirlere uymamız gerekiyor."

Hambolat, hastanelerde yatış oranlarının 40 yaş üstünde ciddi anlamda arttığını kaydetti.

Gençlerin Kovid-19'u genelde klinik göstermeden atlattığını ancak bu durumun bulaştırıcı olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Hambolat, "Dolayısıyla genç nüfus her ne kadar rahat atlatsa da evdeki yaşlılarımıza, büyüklerimize bulaştırabiliyor. O yüzden onların da en az ileri yaşlar kadar dikkatli olması gerekiyor. Okullar açıldı dolayısıyla okullarda da bu noktada tedbirlerimizi almakla birlikte daha dikkatli olmamız gerektiği de bir gerçek." diye konuştu.

Hambolat, kentte ilk iki doz aşılamadaki oranların yüzde 76.5 civarında olduğunu belirterek "Yeterli mi? Değil. Çünkü artık üçüncü doz gündemde biliyorsunuz. İlk iki doz yapılan aşıların üzerinden süre geçtiği için belli bir doz koruması da azalmaya başlıyor. Aşılama tabii ki önemli bizim elimizdeki önemli silah fakat kendimizi korumamız hasta olmama yönündeki çabamız aşılamak kadar önemli. Bu hususta vatandaşlarımızdan destek, katkı ve çaba bekliyoruz. "dedi.

-Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin son haftalarda vaka yoğunluğu en yüksek iller arasında yer aldığını ve bunun önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Osmaniye'nin geçmiş dönemlerde de aynı durumu yaşadığını aktaran Vali Yılmaz, "Daha önceki dönemlerde de bunu yaşadık ama Osmaniye olarak vaka sayısını en aşağılara indirdik ve hatta birçok defa birinci olduk. Ben inanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah yine en iyi iller arasında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

"Aşılamada iyiyiz ama daha iyi olmalıyız"

Vaka yoğunluğu en düşük iller arasında tekrar yer bulabilmek için mücadeleyi hep birlikte vermek zorunda olduklarını belirten Yılmaz, "Hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmezsek sonuç almamız çok zor. Ayrıca mutlaka aşılarımızı olacağız. Aşılamada iyiyiz ama daha iyi olmalıyız. Aşılamanın bize çok büyük katkısı olduğunu hastaneye yatış oranından ve tedavilerden de biliyoruz. Dolayısıyla tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz ve aşılarımızı mutlaka olmalıyız." diye konuştu.