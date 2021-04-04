Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
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Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlamanın son gününde denetimler sürüyor.

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SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, kısıtlamanın son gününde denetimler sürüyor. Polis ekipleri, denetim noktalarında vatandaşların hem izin belgelerini hem de HES kodlarını kontrol ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı, 678.72'e çıktı. Kentte vaka artışıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin birçok yerinde denetim noktaları oluşturuldu. Ekipler, kısıtlama kurallarının ihlal edilmemesi için teyakkuza geçti.

SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Denetim noktalarında araçları tek tek durduran polis ekipleri, vatandaşların hem izin belgelerini hem de HES kodlarını kontrol ediyor. Bu arada kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.

Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ
Son dakika... VAKA REKORTMENİ SAMSUN'DA KISITLAMA DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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