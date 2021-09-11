Vaka oranları artan Trakya'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı - Haberler
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Vaka oranları artan Trakya'da "rehavete kapılmayın" uyarısı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, 28 Ağustos-3 Eylül haftalık vaka sayıları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde arttı.

Buna göre bir önceki hafta 66,46 olan vaka sayısı Edirne'de 72,59'a, Kırklareli'nde 53,91 olan vaka sayısı 55,57'ye, Tekirdağ'da 80,85 olan vaka sayısı 105,91'e yükseldi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, vatandaşların Kovid–19 tedbirlerine uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tekirdağ'ın yüzde 88,8 aşılanma oranıyla Türkiye'de beşinci sırada olduğunu belirten Kalkan, şöyle konuştu:

"Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığının devam etmesini istiyoruz. Aşı ekiplerimiz görevlerini özveriyle, seferberlik ruhuyla yapıyor. Gençlerimizi, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı korumak en büyük amacımız. Rehavet, dikkatsizlik ve umursamazlık bizim en büyük düşmanımız. Aşı gibi basit bir önlemle kalıcı hasarlardan ve vefatlardan kurtulmak mümkün. Ölüm sayılarının, vakaların artmaması için herkesin gereken özeni göstermesini bekliyoruz."

Edirne

Edirne'de de vatandaşlar vaka artışı nedeniyle Kovid–19 tedbirlerine daha fazla uyulmasını istiyor.

Kent sakinlerinden Ahmet Arık, salgının daha fazla ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

İnsanların "ne olacaksa olsun" zihniyetiyle hareket ettiğini belirten Arık, "Sosyal mesafe ya da maskeyi boşverdiler. 'Ne gelirse şansımıza' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Kimse rahatından ödün vermiyor. Ben iki aşımı da oldum, bu beni psikolojik olarak çok rahatlattı. Özgüvenim geldi, ancak buna rağmen dikkat ediyorum kurallara." dedi.

Edirneli esnaf Rahmi Cömert ise kendisinin de salgına yakalandığını ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı.

Zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Cömert, "Hastalığı geçirmiş biri olarak herkesin hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymasını tavsiye ediyorum. Bu iş geçmiş değil ve ne olacağını bilmiyoruz. Aşı olmayanlar da kesinlikle aşı olmalılar. Başımıza geldiği zaman hemen hastaneye koşuyoruz. Bu saatten sonra hekimlere daha fazla güvenmeliyiz." diye konuştu.

Vaka oranları artan Trakya'da rehavete kapılmayın uyarısı

Vaka oranları artan Trakya'da rehavete kapılmayın uyarısı

Vaka oranları artan Trakya'da rehavete kapılmayın uyarısı

Vaka oranları artan Trakya'da
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vaka oranları artan Trakya'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı - Haberler
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