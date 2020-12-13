Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
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Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu

13.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:54
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu

VAKA oranının 1 haftada iki katına çıktığı Antalya'da sokaklar boş kalırken, Konyaaltı Sahili'nde ise kısıtlamadan muaf turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.

VAKA oranının 1 haftada iki katına çıktığı Antalya'da sokaklar boş kalırken, Konyaaltı Sahili'nde ise kısıtlamadan muaf turistler hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteorolojinin sel ve ani su baskınları uyarısında bulunduğu kentte sağanak da etkisini göstermeye başladı.

Türkiye'de koronavirüsün etkisini azaltmak adına hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü Antalya'da sakin geçiyor. Kısıtlamaya tam anlamıyla uyulan kentte sokakların boş ve sakin olduğu dikkati çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda yalnızca kuşlar ve kedilerin olduğu görülürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Bir grup turist denizde oluşan dalgaları seyredip cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti. Kentin ana arterleri ise tamamen boş kaldı.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü kent merkezi ve ilçeleri için dün 'turuncu uyarı'da bulundu. Sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Sağanak, öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.


Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da, kısıtlamaya uyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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