Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm

Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm VAKA oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı.