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Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka yoğunluğu 1961,64 olan Amasya haritada zirvede yer aldı. Vaka yoğunluğu İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 il ise şöyle sıralandı: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

(Murat Çelik/ İHA)

Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Amasya, Güncel, Haberler

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