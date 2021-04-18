Vaka artışlarında ilk sıralarda yer alan Trakya'da denetimler arttırıldı
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Vaka artışlarında ilk sıralarda yer alan Trakya'da denetimler arttırıldı

Vaka artışlarında ilk sıralarda yer alan Trakya'da denetimler arttırıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında en çok artış yaşandığı Trakya bölgesinde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında en çok artış yaşandığı Trakya bölgesinde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de Meriç ve Tunca Nehri çevresi, mesire yerleri, park ve bahçeler, polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası veriliyor.

Kırklareli'nde ekipler, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere ana arterlerde uygulama yaptı.

Araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek, HES kodu sorguladı. Tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden 3-9 Nisan tarihlerine ait il bazında yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kırklareli'nde 518,33'ten 882,33'e, Tekirdağ'da 409,13'ten 619,85'e, Edirne'de ise 409,06'dan 577,54'e yükselmiş, buna göre ülke genelinde vakaların en fazla arttığı il Kırklareli olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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