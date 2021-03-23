Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı
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Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı

23.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:40
Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korona virüs vaka sayılarının artış göstermesi sebebiyle 3 bina karantina altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korona virüs vaka sayılarının artış göstermesi sebebiyle 3 bina karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi'nde 2 binada, Piri Reis Mahallesi'nde ise 1 binada korona virüs vakaları görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis ekipleri ile birlikte adreslere giderek, tedbir amacıyla bu binaları karantina altına aldı. Ekipler tarafından binada ikamet eden vatandaşlar ise uyarıldı.

Konuyla ilgili Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının görüldüğü günden itibaren, Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, salgın riskini yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulanmıştır. İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid-19 salgınına karşı Darıca İlçemizin Nene Hatun Mahallesinde iki bina ve Piri Reis Mahallesinde bir bina, ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmıştır. Söz konusu sokak sakinlerimiz başta olmak üzere tüm Darıca halkımızı, sokaklarda kalabalık gruplar halinde bir araya gelmemeye, kişisel hijyen kurallarına riayet etmeye, sosyal mesafeye uymaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı
Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı
Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı
Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı
Vaka artışları sonrası ilçedeki 3 bina karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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