Vaka artışının yaşandığı kentte yeni yasaklar getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vaka artışının yaşandığı kentte yeni yasaklar getirildi

Son dönemde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Malatya'da İl Pandemi Kurulu bazı yeni tedbirler aldı.

Vaka artışının yaşandığı kentte yeni yasaklar getirildi
12.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:50

Son dönemde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Malatya'da İl Pandemi Kurulu bazı yeni tedbirler aldı. Vali Aydın Baruş tarafından açıklanan yeni kararlara göre sokak ve mahalle düğünleri için artık kolluk kuvvetlerinden izin alınacak, her türlü yemek ikramı da kaldırılacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son dönemlerde vaka sayılarının yükselişe geçtiği Malatya'da Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu bazı ek tedbirler aldı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Vali Baruş, özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda kalabalıkların sosyal mesafenin kontrol edilememesine yol açtığını belirtti. Bu kapsamda açık ve kapalı mekanda, bundan sonra her türlü organizasyonun saat 10,00 ile 23,00 saatleri arasında yapılması kararı aldıklarını belirten Baruş, her düğün arasında ise mutlaka 2 saat ara verileceğini ifade etti. Düğün törenlerinin 2 saat süreceği de belirtilirken, her 4 metrekareye ise en fazla bir misafirin alınacağını ifade eden Vali Baruş, sokak ve mahalle düğünleri içinde yeni tedbirler alındığını söyledi.

Sokak ve mahalle düğünlerinde maske, sosyal mesafe kurallarına rivayet edilmediğinin tespit edildiğini de belirten Vali Baruş, bugünden itibaren emniyet ve jandarmaya bildirim yapılmadan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonların yapılamayacağını ifade etti. Emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde ise düğünün başlama ve bitiş saatinin kolluk görevlilerine mutlaka bildirileceğini ifade eden Baruş, "Düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit ve benzeri organizasyonlarda yemek verilmesi ve ikramda bulunulması uzun süre bir arada bulunulmasına ve maske kuralının ihmal edilmesine neden olduğu için her türlü ikramın da kaldırılmasına karar verildi" dedi.

İl Pandemi kurulu olarak Malatya'da son dönemde artan vaka sayıları göz önünde bulundurularak bazı konulara dikkat çekilmesine karar verdiklerini belirten Vali Aydın Baruş, "İlimizde faaliyette bulunulmasına izin verilen çay ocakları, kahvehaneler, lokanta, kafe ve benzeri umuma açık diğer alanlarda kullanılan malzemelerin mutlaka deterjan ile yıkanmasına, temizliğe dikkat edilmesini bekliyoruz. Kapalı mekanlarda hastalığın yayılım hızının daha fazla olması nedeniyle mutlaka maske kullanımına dikkat edilmesine. Hastalığın özellikle genç ve çocuklarda belirtisiz seyrettiğinden yaşlılar ve kronik hastalarla aynı evde yaşayan gençler ve çocuklar ile diğer aile bireylerinin de kendilerini pozitif vaka sayarak ev içinde maske, sosyal mesafe kuralına da uymasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Baruş, ayrıca geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi yaptığı günlük 100 vakaya ulaşıldığı açıklamasına da açıklık getirerek, "Valiliğimizce açıklanan vaka sayısı, o gün sonuçlanan testlerden pozitif çıkan test sayısını ifade etmekte olup, pozitif olarak değerlendiren testler içerisinde daha önce tedavisi süren pozitif hastaların kontrol testlerinin de bulunması nedeniyle pozitif yeni hasta sayısı rakamlarının daha da altında olduğu anlaşıldı. Ancak vaka sayısı ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Maske, sosyal mesafe, temizlik hastalıkla mücadelede temel kurallar. Bu kurallara rivayet ettiğimiz sürece hastalıkla mücadele de başarılı oluruz. Kurallara uymada gösterdiğimiz her ihmalin neticesine hep birlikte katlanmak zorunda kalacağımızı unutmayalım" diye konuştu.

(Erdal Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi 3. Sayfa
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Orhan Gencebay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Vaka artışının yaşandığı kentte yeni yasaklar getirildi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 13:51:41. #1.14#
title