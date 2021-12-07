Vaka artışının sürdüğü Doğu Akdeniz'de "Tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kent olarak Kovid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini anlatarak, "Fakat maalesef 2 haftadır en yüksek seyreden il durumundayız. Bu durum bizi çok üzüyor. Bugüne kadar çok başarılı getirmiştik. İnanıyorum ki en kısa zamanda toparlayacağız ve vaka artışını düşüşe geçireceğiz." dedi.

Tekrar vaka sayısı en düşük il olmayı umduklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de tedbirlere uymamız ve aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman yılmadan, yılgınlığa düşmeden ve bıkmadan, koronavirüs bitene kadar mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. En iyi şekilde geçmişte olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürelim ve en kısa zamanda inşallah ilimizde koronavirüs vaka sayılarını en aşağılara indirmek için tedbirlere uymaya devam edelim ve aşılarımızı olalım."

Vaka sayısındaki artışın nedenlerini de değerlendiren Yılmaz, "Vaka sayısındaki artışa neden olarak tedbirlerin vatandaşlarımızca gevşetildiğini görüyoruz. Tedbirlere uymamız şart. Şu an ikinci doz aşılamada Türkiye'de ikinci il durumundayız. İnanıyorum ki bu tedbirlere uyarak ve aşı olarak vaka sayısı en az il olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.