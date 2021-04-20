DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
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DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, 100 binde 354,83 olan vaka sayısı 521,38'e yükselirken, 166,55'lik oran ile en çok vaka artışının olduğu il oldu.

DÜZCE'de, 100 binde 354,83 olan vaka sayısı 521,38'e yükselirken, 166,55'lik oran ile en çok vaka artışının olduğu il oldu. Vaka sayısındaki artışa rağmen sokaklardaki kalabalık, test olmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısı en çok artan iller arasında Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova'yı açıkladı. Düzce'de, 3-9 Nisan tarihleri arasında 354,83 olan vaka sayısı, 10-16 Nisan tarihleri arasında 521,38'e yükseldi. Düzce 166,55'lik farkla en çok vaka sayısının arttığı il oldu. Düzce'de artan vaka sayılarına rağmen sokaklardaki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşlar havanın da güzel olmasıyla dışarıda zaman geçirdi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne koronavirüs testi olmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruk ise hastanenin dışına taştı. Sosyal mesafeye dikkat edilirken, test olmak isteyenler sırada bekledi.

DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((
DÜZCE EN ÇOK VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İL OLDU ((

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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