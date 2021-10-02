VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU - Haberler
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VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında, geçen hafta 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselerek 3'üncü sırada yer alan Zonguldak, bugün açıklanan yeni verilere göre 167,97 artışla 529,60'lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu.

ZONGULDAK (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında, geçen hafta 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselerek 3'üncü sırada yer alan Zonguldak, bugün açıklanan yeni verilere göre 167,97 artışla 529,60'lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu.

Son günlerde vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak, 11-17 Eylül'de Covid-19 vaka sayısı tablosunda 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında 203,65'ten 361,63'e yükselerek vaka sayısı en çok artan iller arasında 3'üncü oldu. Kentte vaka artışı bu hafta da devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı 18-24 Eylül verilerine göre Zonguldak, 167,97 artışla 529,60'lık orana yükseldi. Zonguldak, vaka artışında geçen hafta üçüncü olduğu tabloda bu kez birinci oldu. Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." dedi.

Vaka artışı, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndüğü görülürken, kent merkezi 'yüksek riskli' alana dönüştü.

VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU

VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU

VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU

VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VAKA ARTIŞINDA ZONGULDAK BİRİNCİ OLDU - Haberler
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