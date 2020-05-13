Vaka artışı yaşanan Van'da 'rehavete kapılma' havası Vaka artışı yaşanan Van'da 'rehavete kapılma' havası Van yine kurallara uymadı Yeni tip korona virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlarken gizli taziyelerle artan vaka sayısıyla gündeme gelen Van'ın cadde ve sokaklarında rehavete kapılma...

Vaka artışı yaşanan Van'da 'rehavete kapılma' havası

Van yine kurallara uymadı

VAN - Yeni tip korona virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlarken gizli taziyelerle artan vaka sayısıyla gündeme gelen Van'ın cadde ve sokaklarında rehavete kapılma havası endişelendirmeye başladı.

Türkiye'de korona virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlanırken, bazı tedbirler de gevşetilmeye başlandı. Bu kapsamda korona virüs tedbirleri kapsamında, bazı büyükşehirlerde uygulanan giriş-çıkış ve seyahat kısıtlaması ise kaldırıldı.

Kalabalık görüntüler endişelendiriyor

Ancak korona virüs vakalarının gizlenmesi ve izinsiz taziyelerin düzenlemesine bağlı vaka sayısının arttığı Van şehir merkezindeki kalabalık görüntüler endişelendirdi. Çok sayıda vatandaş ara sokak ve caddelerde sosyal mesafe kurallarını da delerek yoğunluk oluşturdu.

Konuya ilişkin konuşan esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara Van halkının uymadığını belirtti. Esnaf, kentte gizli düzenlenen taziyelerden sonra büyük risk olduğunu, ancak halkın kurallara aldırış etmeden yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA