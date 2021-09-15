Vaka artışı ve uyarılara rağmen 'maskesiz'ler her yerde

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de koronavirüs salgını ile ilgili mücadele sürüyor. Aşı vurulanların oranının yüzde 83,9'a ulaştığı kentte Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre, vaka sayısı da yüzde 163,97'ye ulaştı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "İlimizde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu durumu ancak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak ve aşı yaptırarak değiştirebiliriz. Hayatını kaybeden, entübe olan ve yoğun bakımda olanların yüzde 90'ı aşı yaptırmayan ya da eksik doz yaptıranlar" ifadelerini kullandı.