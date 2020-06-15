Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor

Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor Adana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile...

15.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:30

Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor

Adana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü

Vatandaşlar kurallara uyulmadığı için virüsün arttığını mutlaka kurallara uyulması gerektiğini, uyarıların yerinde olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi 11 Mart'tan itibaren etkisi altına almasının ardından bir dizi kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bu yasak ve kısıtlamalar, yeni normal hayat adı altında maske, sosyal mesafe ve el hijyen kuralına uyulması ikazıyla 1 Haziran'dan sonra kaldırıldı. Ancak bu kurallara uyulmadığı için Türkiye'de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı bin 500'ü geçti. Adana'da da Türkiye'de olduğu gibi vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden anons edilerek vatandaşların uyarılması ihtiyacı hissedildi.

Camilerden gün boyu "Dikkat korona virüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonsları yapıldı. Ancak bu anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişi de ne maske olduğu ne de sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

Ayrıca Adana'da vatandaşların yüzde 80'inin maske takmadığı yüzde 100'ünün sosyal mesafeye dikkat etmediği de görüldü. Vatandaşların maskesi olsa bile düzgün takmadığı, kiminin koluna ve bileğine taktığı görüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu bazı toplu taşıma araçlarında da vatandaşların ve hatta sürücülerin bu kurala uymadığı gözlendi. Vatandaşlar virüsün artmasının nedeninin kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtirken, bir 65 yaş üstü vatandaş ise kendisinin maske taktığını, gençlerin takmadığını onların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Haber
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Haber
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop
Magazin Emre Kınay Seda Sayan Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Semih Özsoy Metin Oktay Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:22:56. #1.14#
title