Vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te

SAĞLIK Bakanlığı'nca güncellenen haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te görüldü.

SAĞLIK Bakanlığı'nca güncellenen haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te görüldü.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından, 24-30 Temmuz haftasında illere göre 100 bin kişide Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 69,13'ten 165,20'ye, İstanbul'da 88,19'dan 168,82'ye, İzmir'de 33,43'ten 43,30'a yükseldi. Vaka sayısı en çok artan iller ise Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu. Vaka oranları Siirt'te 1139,94, Diyarbakır'da 599,29, Bingöl'de 447,18, Batman'da 309,86 ve Bitlis'te 413,68 olarak kayıtlara geçti.Bakan Koca, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı