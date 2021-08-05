Vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te

Vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nca güncellenen haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te görüldü.

SAĞLIK Bakanlığı'nca güncellenen haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te görüldü. 

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından, 24-30 Temmuz haftasında illere göre 100 bin kişide Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 69,13'ten 165,20'ye, İstanbul'da 88,19'dan 168,82'ye, İzmir'de 33,43'ten 43,30'a yükseldi. Vaka sayısı en çok artan iller ise Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu. Vaka oranları Siirt'te 1139,94, Diyarbakır'da 599,29, Bingöl'de 447,18, Batman'da 309,86 ve Bitlis'te 413,68 olarak kayıtlara geçti.Bakan Koca, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek" mesajını paylaştı. 


Vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vaka artışı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:00:56. #1.14#

title