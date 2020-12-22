Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
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Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk

22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:13
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk

Aralık ayı başından bu yana vak'alarda yüzde 55 oranında düşüşün sağlandığı Antalya'da yılbaşı öncesi alışveriş çılgınlığı sosyal mesafeyi unutturdu.

Aralık ayı başından bu yana vak'alarda yüzde 55 oranında düşüşün sağlandığı Antalya'da yılbaşı öncesi alışveriş çılgınlığı sosyal mesafeyi unutturdu. Şehrin en işlek yerlerinden olan ve kapalı yol olarak bilinen ve aynı anda 3 bin kişinin girebileceği şekilde sınırlandırılan bölgede insan yoğunluğu had safhaya çıktı. Aynı bölgede Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 100 milyonun sahibi olmak isteyen vatandaşlar uzun bilet kuyruğu oluştururken sosyal mesafenin uygulanması için zabıta devreye girdi.

Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalıyol) daha önce de birkaç kez talih kuşuna ev sahipliği yapan büfe vatandaşların uğrak noktası oldu. Cadde boyunca uzanan kuyruktaki vatandaşları zabıta ekipleri sosyal mesafe noktasında sık sık uyarı yaptı.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Türkiye ve Antalya genelinde biletlerin yüzde 75'inin tükendiğini belirterek, "Yoğun bir ilgi var. Milli Piyango, en büyük ikramiye 100 milyon veriyor. Buda bayilerin önünde pandemi kurallarına uygun olarak uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Yeni yılın gelmesi nedeniyle aralık ayı en fazla hayal kurulan aydır. Umut kuyruğu bu" dedi.

Sıradaki en gençlerinden Beyzanur Yılmaz, " Hayallerim milyoner olmak. Güney Kore'ye gitmek istiyorum. İnşallah bize çıkar. Uzun bir kuyruk var. Hızlı ilerledi. Ama arkamızda çok sıra var. İznimizde dışarı çıktık" dedi.

"Yine de kuyruğa girdi"

Sırada bekleyen Tuğba Soysal, "Çeyrek bilet alacağız. Şans bu. Çocuklarıma güzel bir gelecek istiyorum. İnşallah 2021 yılı hepimize uğurlu gelir. Aşırı bir kalabalık var ama herkes tedbirlere uymalı. Dikkatli mesafeli olmalıyız. Kalabalık var ama çocuklarım için endişeliyim, tedirginin. Ama yine de kuyruktayım" diye konuştu.

"Aşırı yoğunluk"

Öte yandan tüm uyarılara rağmen Kapalıyol'da aşırı bir yoğunluk olduğu görüldü. Korona virüs önlemleri kapsamında girişi 3 bin kişiye sınırlandırıldığı caddede yoğunluğun üst safhada olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti. Yasağa rağmen bir çok kişinin caddedeki banklara oturup yemek yedikleri görüldü. - ANTALYA

Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk
Vak'aların yüzde 55 oranında düştüğü Antalya'da ürküten yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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