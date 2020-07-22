Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
22.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:11

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken, Gültekin'in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi. Hizan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ile binlerce kişi katıldı. İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi Hizan'ın Gayda köyünde toprağa verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış 3. Sayfa
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Güncel
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı Güncel
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım
Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Başsavcılık'tan 'savcı intihar girişiminde bulundu' iddialarına yalanlama geldi
Başsavcılık'tan "savcı intihar girişiminde bulundu" iddialarına yalanlama geldi
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 19:39:49. #1.14#
title