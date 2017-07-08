Suriyeli Hamile Kadın ve Bebeğinin Cenaze Namazını Kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ağladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği Adapazarı ilçesi Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Suriye'nin İdlip şehrine gönderildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.