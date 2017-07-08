Suriyeli Hamile Kadın ve Bebeğinin Cenaze Namazını Kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ağladı

Suriyeli Hamile Kadın ve Bebeğinin Cenaze Namazını Kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ağladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cenaze namazını kıldıran Görmez, gözyaşlarına hakim olamadı.