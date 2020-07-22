Vahşice öldürülen Pınar Bitlis'te toprağa verilecek Vahşice öldürülen Pınar Bitlis'te toprağa verilecek Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Vahşice öldürülen Pınar Bitlis'te toprağa verilecek

BİTLİS - Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin'in mezarı da hazırlandı. Pınar'ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.

Pınar'ın hemşehrileri, Türkiye'de artık bu tür olayların olmaması temennisinde bulundular.

Kaynak: İHA