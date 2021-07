Son dakika haber: Vahşice öldürülen karı-koca cinayetinde yeni gelişme

Yabancı uyruklu çiftin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen yabancı uyruklu karı kocanın öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi çıktı. Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Silikon detayı

Olayın ardından geniş çaplı arama başlatana Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ip uçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Her ikisi de yabancı uyruklu ve karı-koca oldukları belirlenen maktullerden kadının 40 yaşındaki A.S, erkeğin ise 39 yaşındaki M.Z olduğu, emlak işiyle uğraştıkları belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli A.M., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek