Vahşice öldürülen Azra'nın halası: "Kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti"
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Vahşice öldürülen Azra'nın halası: "Kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti"

Vahşice öldürülen Azra'nın halası: 'Kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek cesedi vahşice parçalara ayrılan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, "Kadına, insana karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti.

Antalya'da tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek cesedi vahşice parçalara ayrılan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, "Kadına, insana karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın" dedi.

Antalya'da tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana gömülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba ocağı yasa büründü. 4 gündür kayıp olan Azra'nın cesedinin bulunduğu haberinin ardından Kadirli'de taziye evi kuruldu. Azra'nın halası Mine Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde yeğeninin kadına şiddetle mücadele ettiğini ancak kendisinin bu yolda öldüğünü belirterek, "Arza gülüm solacak bir çiçek değildi. Hayatının baharında soldurdular. Allah onları kahretsin. Kadına, insana karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın, bunu bu şekilde bırakmayın" dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi, yapılacak işlemlerin ardından Kadirli ilçesinde toprağa verilecek. - OSMANİYE

Vahşice öldürülen Azra'nın halası: 'Kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti'
Vahşice öldürülen Azra'nın halası: 'Kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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