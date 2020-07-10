Vahşice öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin'in davasında ortalık karıştı
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Vahşice öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin'in davasında ortalık karıştı

Vahşice öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin'in davasında ortalık karıştı Adıyaman'da, 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in davasında ortalık karıştı.

10.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:06

Vahşice öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin'in davasında ortalık karıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in davasında ortalık karıştı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya'da operasyonla yakalanmıştı.

Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 2. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme esnasında Adıyaman Adliyesine gelen ve Abdurrahman Murat Ç'nin babası olduğu öğrenilen kişi Hüseyin Nasrullah Çelik'in yakınları tarafından iddiaya göre saldırıya uğradı. Darp neticesi yaralı olduğu öğrenilen Abdurrahman Murat Ç'nin ismi öğrenilemeyen babası için sağlık ekipleri istenildi. İlk müdahalesi Adıyaman Adliyesinde yapılan kişi, adliye bahçesinde ambulansa bindirildi. Bu sırada şahsı gören Çelik'in yakınları şahsı linç etmek istedi. Biranda ortalığın karıştığı Adıyaman Adliyesinde görevli polisler kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Vahşice katledilen Hüseyin Nasrullah Çelik'in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken Abdurrahman Murat Ç'nin babası ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Vahşice öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin'in davasında ortalık karıştı

Kaynak: İHA

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