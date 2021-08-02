Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 17 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 17 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Azra'nın yaptığı paylaşımda, "Bizi de sonradan koruyacaklar, her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi" yazması okuyanları derinden etkiledi.

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM HERKESİ ETKİLEDİ

Vahşice katledilen 21 yaşındaki talihsiz kızın 17 Nisan tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım okuyanları derinden etkiledi. Azra'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi" yazması kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğeni topladı. Altına yazılan yorumlar ise yürekleri dağladı. Azra'nın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

(Elifnaz Altürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı