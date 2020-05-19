Vahşi hayvanlar Kolombiya'nın başkentini ele geçirdi Bogota, Corona kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş. Sokakta neredeyse hiç insan yok, çok az trafik var. Civardaki dağlarda yaşayan vahşi hayvanlar da tam da bu nedenle ülkenin başkentine inmeye cesaret ediyor.

Bogota, Corona kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş. Sokakta neredeyse hiç insan yok, çok az trafik var. Civardaki dağlarda yaşayan vahşi hayvanlar da tam da bu nedenle ülkenin başkentine inmeye cesaret ediyor. Bölge sakinleri de bu durumdan şikayetçi değil. Kaynak: DailyMotion.com