Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Güneydoğu Asya'da pazar ve restoranlarda satılan farelerde farklı korona virüsü türleri tespit edildi. Araştırmacılar, virüslerin tedarik zinciri sırasında güçlendiğini saptadı.

Güneydoğu Asya'daki pazarlarda ve restoranlarda satılan farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu. Hayvanlar arasındaki pozitif test oranı, hayvanlar alandan sofraya götürülürken artıyor ve bu da hayvanların bu süreçte virüs aldıklarını gösteriyor.

Tespit edilen koronavirüs türleri Kovid-19'dan farklı ve insan sağlığına zararlı olduğu düşünülmüyor. Ancak bilim insanları uzun süredir, vahşi yaşam ticaretinin hastalık için bir kuluçka alanı olabileceği uyarısı yapıyordu.

ABD'li ve Vietnamlı araştırma ekibi, farklı koronavirüslerin karışımı ve restoranlara giden tedarik zinciri boyunca güçlenmelerinin, müşteriler için "maksimum risk" anlamına geldiğini söyledi. Yeni bulgular sıçanlarla ilgili ancak yine büyük sayılarda toplanan, taşınan ve tutulan misk kedileri ve pangolinler için de geçerli olabileceği belirtiliyor.

TEDARİK ZİNCİRİ SIRASINDA VİRÜS GÜÇLENİYOR

Vietnam'daki uzmanlarla birlikte araştırmayı yapan, New York Merkezli doğa koruma grubu WCS'ten Sarah Olsen, "Bunlar tehlikeli virüsler değil ama bu koşullarda virüslerin nasıl güçlenebileceği konusunda bilgiler veriyorlar" dedi. Yine WCS'ten araştırmacı Amanda Fine "Vahşi yaşam tedarik zincirleri ve hayvanların bu tedarik zinciri içindeyken yaşadıkları deneyimler, koronavirüsün büyük oranda güçlendiriyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Vietnam'da, pirinç tarlalarında yakalanıp, pazarlara taşınan sıçanlar sık yenen bir hayvan. Sıçanlar aynı zamanda, kirpi gibi hayvanlarla birlikte vahşi yaşam çiftliklerinde yetiştiriliyor.

Vietnam'da 2013 ve 2014'te 70 yerden toplanan örneklerde, altı adet bilinen koronavirüs tespit edildi. İnsanların tüketimi için gönderilecek tarla farelerinde yüksek düzeyde pozitif örnek vardı. Pozitif testlerin oranı tedarik zinciri boyunca şu oranlarda arttı:

Çiftlikler – % 6

Toptancılar- % 21

Büyük pazarlar – % 32

Restoranlar -% 56

Kemirgen nüfuslarının "doğal" ortamlarında pozitif oranıysa yüzde 0 ila 2'ydi.

KORONAVİRÜS DE VAHŞİ HAYVAN TİCARETİ SIRASINDA PATLAK VERMİŞTİ

Kovid-19 salgınının, vahşi yaşam ticaretinden kaynaklandığı düşünülüyor. Hastalık ilk olarak yarasalarda ortaya çıkmış ve henüz bilinmeyen bir başka tür aracılığıyla insanlara sıçramıştı.

Doğa koruma uzmanları, koronavirüs salgınının küresel vahşi yaşam ticaretinin azaltmak adına bir dönüm noktası olduğunu, söylüyor. Uzmanlar, pazarların salgınlar alanında bir "saatli bomba" olduğunu ve bu pazarlarda farklı türleri bir araya gelip virüsü yayabileceğini vurguluyor.

Çin, salgın sonrası vahşi hayvanların yetiştirilmesini ve tüketimini yasaklamıştı. Ancak yasada hala boşluklar var. Vahşi hayvanlar hala tıbbi amaçlarla, evcil hayvan olarak ve bilimsel araştırma için alınıp, satılabiliyor.