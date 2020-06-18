Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
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BBC

Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu

Güneydoğu Asya'daki vahşi hayvan pazarlarında ve restoranlarda satılan farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu. Tespit edilen yeni koronavirüslerin insanlara zarar vermediği belirtilirken tedarik zincirine giren hayvanlar arasında yayılan virüsün güçlendiği ifade edildi.

18.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:45

Güneydoğu Asya'daki pazarlarda ve restoranlarda satılan farelerde farklı koronavirüs türleri bulunduğu sonucuna varıldı. Hayvanlar arasındaki pozitif test oranı, hayvanlar "alandan sofraya" götürülürken artıyor ve bu da hayvanların bu süreçte virüs aldıklarını gösteriyor. Tespit edilen koronavirüs türleri Kovid-19'dan farklı ve insan sağlığına zararlı olduğu düşünülmüyor.

MAKSİMUM RİSK

Bilim insanları uzun süredir, vahşi yaşam ticaretinin hastalık için bir kuluçka alanı olabileceği uyarısı yapıyordu.

ABD'li ve Vietnamlı araştırma ekibi, farklı koronavirüslerin karışımı ve restoranlara giden tedarik zinciri boyunca güçlenmelerinin, müşteriler için "maksimum risk" anlamına geldiğini söyledi.

BAZI VAHŞİ HAYVANLAR RİSK GRUBUNDA

Kovid-19 salgınının, vahşi yaşam ticaretinden kaynaklandığı düşünülüyor. Hastalık ilk olarak yarasalarda ortaya çıkmış ve henüz bilinmeyen bir başka tür aracılığıyla insanlara sıçramıştı.

Yeni bulgular sıçanlarla ilgili, ancak yine büyük sayılarda toplanan, taşınan ve tutulan misk kedileri ve pangolinler için de geçerli olabileceği belirtiliyor.

Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu

TEDARİK ZİNCİRİ BOYUNCA POZİTİF VAKALAR ARTTI

Vietnam'daki uzmanlarla birlikte araştırmayı yapan, New York Merkezli doğa koruma grubu WCS'ten Sarah Olsen, "Bunlar tehlikeli virüsler değil ama bu koşullarda virüslerin nasıl güçlenebileceği konusunda bilgiler veriyorlar" dedi.

Yine WCS'ten araştırmacı Amanda Fine "Vahşi yaşam tedarik zincirleri ve hayvanların bu tedarik zinciri içindeyken yaşadıkları deneyimler, koronavirüsü büyük oranda güçlendiriyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Vietnam'da, pirinç tarlalarında yakalanıp, pazarlara taşınan sıçanlar sık yenen bir hayvan.

Sıçanlar aynı zamanda, kirpi gibi hayvanlarla birlikte vahşi yaşam çiftliklerinde yetiştiriliyor.

Vietnam'da 2013 ve 2014'te 70 yerden toplanan örneklerde, altı adet bilinen koronavirüs tespit edildi. İnsanların tüketimi için gönderilecek tarla farelerinde yüksek düzeyde pozitif örnek vardı. Pozitif testlerin oranı tedarik zinciri boyunca arttı;

Kemirgen nüfuslarının "doğal" ortamlarında pozitif oranıysa yüzde 0 ila 2'ydi.

PAZARLAR SAATLİ BOMBA NİTELİĞİNDE

Doğa koruma uzmanları, koronavirüs salgınının küresel vahşi yaşam ticaretinin azaltmak adına bir dönüm noktası olduğunu, söylüyor.

Uzmanlar, pazarların salgınlar alanında bir "saatli bomba" olduğunu ve bu pazarlarda farklı türleri bir araya gelip virüsü yayabileceğini vurguluyor.

Çin, salgın sonrası vahşi hayvanların yetiştirilmesini ve tüketimini yasaklamıştı. Ancak yasada hala boşluklar var. Vahşi hayvanlar hala tıbbi amaçlarla, evcil hayvan olarak ve bilimsel araştırma için alınıp, satılabiliyor.

Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
BBC
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