Vahşi doğada her üç ağaç türünden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
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Vahşi doğada her üç ağaç türünden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Vahşi doğada her üç ağaç türünden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Kültür Sanat

Dünyadaki ağaç türlerinin en az yüzde 30'unun vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Dünyadaki ağaç türlerinin en az yüzde 30'unun vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, "Dünya Ağaçlarının Durumu" adlı rapor, iyi bilinen meşe ve manolyalardan tropik kereste ağaçlarına kadar çeşitlilik gösteren türlerin risk altında olduğunu ortaya koydu.

Dünyada bilinen 60 bin ağaç türünün en az yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Uzmanlar, 17 bin 500 ağaç türünün risk altında olduğunu belirtiyor. Bu, tehdit altındaki memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katı.

Yaklaşık 142 tür vahşi yaşamdan çoktan yok olurken, 442 türün ise 50'den az ağaç sayısıyla neslinin tükenmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Dünya genelinde ağaçlara yönelik en büyük tehditler, tarım alanları, hayvan otlatma veya çiftçilik için ormanların kesilmesi ve yangınlar olarak gösterildi.

İklim değişikliği, sert hava koşulları ve deniz seviyesinin yükselmesi de ağaç türlerinin geleceği için büyüyen tehditler arasında sayıldı.

Koruma eylemlerinin gelecek için umut olacağını belirten uzmanlar, mevcut ormanları korumak ve korunan alanları genişletmek, tehdit altındaki türleri bir gün doğaya geri döndürülebilecekleri umuduyla botanik bahçelerinde veya tohum bankalarında tutmak, nadir ve tehdit altındaki türler de dahil olmak üzere ağaçlandırma planlarının bilimsel olarak yapılmasına dair eğitimler vermek ve ağaçların korunması için fonları artırmak konusunda çağrıda bulundu.

Bilim adamları, bir milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehdidi altında olduğunu tahmin ediyor.

Son 300 yılda, küresel orman alanları yaklaşık yüzde 40 azalırken, 29 ülke orman alanlarının yüzde 90'ından fazlasını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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