Vahşi cinayette sanığa ceza yağdı
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Vahşi cinayette sanığa ceza yağdı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz şubat ayında kadın arkadaşını öldüren, ardından yakarak cesetten kurtulmaya çalışan cinayet zanlısının yargılandığı davada karar çıktı.

Vahşi cinayette sanığa ceza yağdı
16.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:02

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz şubat ayında kadın arkadaşını öldüren, ardından yakarak cesetten kurtulmaya çalışan cinayet zanlısının yargılandığı davada karar çıktı. Cinayet zanlısı Ahmet Cönk ağırlaştırılmış müebbetcbunun da otopsi raporunda sabit olduğunu ifade etti. Bu yüzden sanığın Sağlam'ın yakıp, eziyet çektirerek öldürdüğünü kaydeden Seyhan, sanığa herhangi bir iyi hal indirimi ve etkin pişmanlığın uygulanmamasını istedi. Cönk'ün, Sağlam'a öldürmeden önce 60 bin TL kredi çektirdiğini de öne süren Seyhan ayrıca sanık ile Sağlam arasında gönül ilişkisi tartışması değil maddi tartışma yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Yakma olayı öldükten sonra gerçekleştirildi"

Sanık avukatı Halil Tuncer ise duruşmada yaptığı savunmada sanık Cönk ile Sağlam arasında iddia edilenin aksine gönül ilişkisi olduğunu ve ıssız bir yerde buluştuktan sonra aralarında sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışma yaşandığını öne sürdü. Sanık Cönk'ün tartışmada Sağlam'ın hakaretleri üzerine hareketlerini kontrol edemez bir hale gelerek cinayeti işlediğini kaydeden Tuncer, Sağlam'ın cesedinin yakma olayının ise öldükten sonra gerçekleştiğini iddia etti.

Sanığa mahkemeden ceza yağdı

Mahkemede son sözü sorulan sanık Cönk ise Sağlam'ın ailesinin kendisine yönelik yaptığı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kredi olayının yalan olduğunu ve eline geçen paranın olmadığını dile getirdi.

Mahkeme başkanının 'dava ile ilgili son sözünüz ne?' sorusuna ise Cönk "Pişmanın" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti duruşmanın sonunda sanık Cönk'e 'kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçlaması ile 12 yıl hapis ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan ise 3 yıl hapis ve 100 TL para cezası' verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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