Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi
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Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi

15.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:16
Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, çanta içerisinde bulunan ceset parçalarıyla ilgili araştırma yapan polis, kişinin kimliğini belirleme yolunda önemli bir adım attı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, çanta içerisinde bulunan ceset parçalarıyla ilgili araştırma yapan polis, kişinin kimliğini belirleme yolunda önemli bir adım attı. Kesilen sağ ayak parmaklarının perdeli olmasından yola çıkan polis, kayıp kişilerin bilgilerini karşılaştırarak kardeşi olan kişiden DNA için örnek aldı.

Salı günü akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde çanta içinde bulunan ceset parçaları bulundu. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların olduğu poşet bulundu. Yapılan incelemelerde elde bulunan parmak izi deformasyona uğradığı için sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı. İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri, daha önce kayıp kişilerin bilgilerini inceledi. Kayıp kişilerin bilgilerinden vahşice öldürülen kişinin yakınlarına ulaştı. Aileye çantada bulunan ayak gösterildi ve genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cesedin kimliğinin doğruladığı öğrenildi.

Cinayete kurban giden 6- 7 aydır kayıp olduğu belirtilen erkek şahsın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için kişinin kardeşinden alınan DNA örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Cinayete kurban gittiği belirtilen kişinin yaşadığı adreste inceleme yapılacağı ve delil toplanacağı öğrenildi. Yabancı uyruklu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, çalışmalar devam ediyor.


Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi
Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi
Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi
Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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