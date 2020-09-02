Vahşi cinayetin son faili de adliyeye sevk edildi
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Vahşi cinayetin son faili de adliyeye sevk edildi

Vahşi cinayetin son faili de adliyeye sevk edildi Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının son faili de adliyeye sevk edildi.

02.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:16

Vahşi cinayetin son faili de adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının son faili de adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran Ahmet C. ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden Serkan T. kayıplara karıştı.

Ahmet Ç. yakalanmasının ardından dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, olayın son firari faili olan Serkan T. de dün yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan Serkan T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Vahşi cinayetin son faili de adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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