Vahşi cinayetin firari zanlılarından 1'i yakalandı
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Vahşi cinayetin firari zanlılarından 1'i yakalandı

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili 2 kişiden biri polisin takibi sonucu yakalandı.

Vahşi cinayetin firari zanlılarından 1'i yakalandı
31.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:21

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili 2 kişiden biri polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülenirken, saldırganlar kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Hüsame Ünveren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastane hayatını kaybetti. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden S.T. kayıplara karıştı. Samsun polisi, A.C.'yi Vezirköprü ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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