Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık iddiasına 3 tutuklama
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Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık iddiasına 3 tutuklama

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili 2 şahsın Trabzon'daki yaylada saklanmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Vahşi cinayetin faillerine yardım ve yataklık iddiasına 3 tutuklama
31.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:39

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili 2 şahsın Trabzon'daki yaylada saklanmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülenirken, saldırganlar kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Hüsame Ünveren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden S.T. kayıplara karıştı. Söz konusu şahısların Trabzon Çaykara Sultan Murat Yaylası'ndaki bir konaklama yerinde sahte kimlikle 3 gün kaldıkları tespit edildi. Samsun polisi, cinayet şüphelilerinin saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen İ.K. (41) adlı kadın ile E.C.(24) ve Ş.E.'yi (34) de yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon'da yakalanan 3 kişi Samsun'a getirildi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 1'i kadın 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 zanlı, saat 22.00 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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