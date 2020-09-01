Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı
01.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:39

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran Ahmet C. (23) ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden Serkan T. kayıplara karıştı. Söz konusu şahısların Trabzon Çaykara Sultan Murat Yaylası'ndaki bir konaklama yerinde sahte kimlikle 3 gün kaldıkları tespit edildi. Samsun polisi, cinayet şüphelilerinin saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen İ.K. (41) adlı kadın ile E.C. (24) ve Ş.E.'yi (34) de yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon'da yakalanan 3 kişi Samsun'a getirildi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 1'i kadın 3 kişi dün akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun polisi yaptıkları araştırma sonucu silahla ateş eden ve silah kabzası ile ölen gencin kafasına defalarca vurduğu ileri sürülen Ahmet C.'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Ahmet C. ile ilçede saklanmasını sağladıkları iddia edilen E.Ö., F.T. ve A.C.Y. gözaltına alındı. Polis, Ahmet C.'nin ağabeyi Gökhan C.'yi de gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren katil zanlısı Ahmet C. ile saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.C.Y., saat 18.00 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ahmet C.'nin ağabeyi Gökhan C. ile E.Ö. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firarda olan cinayetin diğer faili Sertan T.'nin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Aslı Enver Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Lionel Messi Eddie Newton Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Karar Eylül Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 18:48:31. #1.15#
title