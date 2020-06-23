Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi

MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda açılan Süveyş Kanalı nedeniyle Kızıl Deniz'deki tropik türlerin Akdeniz'e geçişiyle dünya tarihinde 'ilk kez' bir denizde değişimin yaşandığını söyledi.

Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi
23.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:37

MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda açılan Süveyş Kanalı nedeniyle Kızıl Deniz'deki tropik türlerin Akdeniz'e geçişiyle dünya tarihinde 'ilk kez' bir denizde değişimin yaşandığını söyledi. Akdeniz'in tropikleştiğini kaydeden Ayas, "Yüzlerce yıl sürebilen bir süreç olduğu için bizler insanlık tarihi boyunca ilk kez Akdeniz'in, bir denizin karakter değişimine tanıklık ediyoruz" dedi.

Dünyada insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz'in doğusunda özellikle son 25 yılda tropikleşme meydana geldi. Mersin Körfezi'nin Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geldiği belirtildi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından 'tropik' türlerin Akdeniz'e geçmeye başladığını belirterek, "Akdeniz tropikleşmeye başladı. Akdeniz, güneydoğusunda Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz'e bağlanıyor. Kızıl Deniz'deki tropik türler de bunun üzerine Akdeniz'e geçmeye başladı. Bu, 1800'lerin sonlarından bugüne kadar ilerleyen bir süreçtir. Dünya tarihinde ilk kez bir denizde değişim yaşanıyor. Bir denizin karakterini değiştirmesi insanlık tarihinde ilk kez gözlemleniyor. Çünkü bu süreç yüzlerce yıl sürebilen bir süreç olduğu için bizler insanlık tarihi boyunca ilk kez Akdeniz'in, bir denizin karakter değişimine tanıklık ediyoruz. Bu önemli ve heyecan verici bir durumdur" dedi8 BİN 500 MAKROSKOPİK CANLI YAŞIYORAkdeniz'in Avrupa'daki en büyük deniz olduğunu ifade eden Doç. Dr. Deniz Ayas, "Akdeniz'in 23 ülkeye kıyısı var. Akdeniz'de 700 kadar balık türü olan deniz ve aynı zamanda göç geçişi yüksek bir vahşi ekosistemi olarak değerlendirebiliriz. Akdeniz'de 8 bin 500 üzerinde gözle görülebilin makroskopik deniz canlısı yaşıyor. Bu nedenle de Akdeniz önemli bir deniz ve ılıman bir karakterdedir. Süveyş Kanalı'nın açıldığı günden bu yana çeşitli balık türleri Akdeniz'e geçiyor. Bu türle buraya gelerek popülasyon kurarak Akdenizli balıklar olmaya başladılar. Mesela popüler olan balık çeşitlerinin dışında karides türleri, deniz anası türleri gibi çok sayıda tür Akdeniz'de bugün için tropik kökenli olup da popülasyon kurup varlığını devam ettiriyor" diye konuştu.'AKDENİZ, ÖNEMLİ BİR DENİZ ALANI'Akdeniz'in kendine özgü türlerinin yanı sıra 'lesepsiyon' olarak adlandırılan Kızıl Deniz'den gelen göçmen türleri de barındırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Deniz Ayas, şöyle devam etti:

"Bu göçmen türler Akdeniz'in tropikalleşmesini, tropik bir deniz karakterleşmesini sağlıyor. Burada biz Akdeniz'i 3 ana bölüm olarak ayırabiliriz. Çünkü Akdeniz çok büyük bir denizdir. Doğu Akdeniz bu tropikleşmede en fazla etkilenen bölgedir. Bu bölge içerisinde de Mersin sahil şeridi de bu tropikleşmenin gözle görülebileceği önemli bir deniz alanı olarak karşımıza çıkıyor." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Haber
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Halife Hafter Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Lara Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:50:47. #1.15#
title