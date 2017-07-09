Vahşetin Kurbanları Suriye'de Toprağa Verildi

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile 20 yaşındaki Emani Al- Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al- Rahmun'un cenazeleri Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cibale Köyü'nde toprağa verildi.



Adazarı'nda dün 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninden sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na gönderilen ve buradan uçakla Hatay'a getirilen Emani Al- Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al- Rahmun'un cenazeleri yakınları tarafından alındı. Suriyeli anne ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından Reyhanlı'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapılarak Suriye'ye götürüldü. Suriye Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yakını tarafından karşılanan cenazeler İdlib kentine bağlı Cibale Köyü'ne götürüldü.



Köyde yapılan cenaze törenine akşam olmasına karşın büyük bir kalabalık katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından vahşet kurbanı Emani Al- Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al- Rahmun, tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.



- Reyhanlıhatay