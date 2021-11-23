"Vahşet Tanrısı" ve "Matruşka", İlçelerde de Tiyatroseverlerle Buluşuyor

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan ve yeni alımlarla kadrosu güçlendirilen Şehir Tiyatrosu, perdelerini açtığı yeni sezonda birbirinden güzel oyunlarla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her yaştan Mersinli için hem kent merkezinde hem de ilçelerde sahnelenen tiyatro oyunları sanatseverlerden tam not alıyor.

Turne programı Tarsus'la başladı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen "Halktan Biri", "Matruşka", "Vahşet Tanrısı" ve "Gökkuşağının Altında" oyunları ile belirli aralıklarla kent merkezinde sahneye çıkan Şehir Tiyatrosu ekibi, turne kapsamında ilçelere de gidiyor. Ekip, turne kapsamında ilk olarak seyircileri Tarsus'ta "Vahşet Tanrısı" ile selamlamıştı. Yasmina Reza tarafından kaleme alınan oyun, Tarsus Amerikan Koleji Talas Oditoryum'da sahnelendi. Komedi türünde olan oyunda, aile içi ilişkiler ve eşler arasındaki diyaloglara vurgu yapılırken, oyuncuların performansları büyük beğeni topladı.

"Matruşka" oyunu Mut ve Erdemli sahnelerine taşındı

Tiyatro sanatçılarının prömiyerini 13 Kasım'da Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği "Matruşka" oyunu, Mut seyircisinden büyük alkış topladı. Kısa süre önce Mut Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenen oyuna Mutlu tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu. Şehir Tiyatrosu ekibi aynı oyunu Erdemli sahnesine de taşıdı.

2019 yılında yaşamını yitiren 70 kuşağı yazarlarından Tuncer Cücenoğlu'nun oyunu Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. İki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka oyunu, 29 Kasım'da Gülnar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 23. 11. 2021 09: 47: 01

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