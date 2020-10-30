Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında? Vahide Perçin diziden çıkıyor mu? Vahide Perçin dizileri neler?

Vahide Perçin pek çok dizide rol almış başarılı oyunculardan biridir. Peki, Vahide Perçin kimdir? Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan ve karakteri vurulan Vahide Perçin diziden çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi?

Rol aldığı karakterlerle ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Vahide Perçin, en son bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacak mı?

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, İzmirli Yunan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi fakat oyuncu olmak isteyen bir isimdi. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü.

Okuldan mezun olunca eşiyle birlikte Ankara'ya yerleşti ve AST'a girdi. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

VAHİDE PERÇİN DİZİLERİ

Vahide Perçin, 2003'de yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı ve tanındı. Perçin eşi ve çocuğuyla İstanbul'a yerleşti. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı. Vahide Gördüm, 2007 yılından beri Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırmaktadır.

VAHİDE PERÇİN DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'ın bıçaklandığı sahne dizide izleyenleri şok etti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyiciyi üzdü. Sağyaşar, "Biz kavuşacak kadar yanmadık mı" sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, "Elveda Hünkar" notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.