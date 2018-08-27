Bir Süredir Ekranlardan Uzak Olan Vahide Perçin 'Hünkar' Olarak Geri Dönüyor
Oyunculuğuyla her projesinde seyircinin kalbini fetheden Vahide Perçin, uzun bir aradan sonra yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Vahide Perçin, yakın zamanda ATV ekranında seyirciyle buluşacak olan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki rolüyle geri dönüyor.
EKRANLARA 'HÜNKAR'LA DÖNÜYOR
Güzelliği, usta oyunculuğu ve güçlü duruşuyla tanınan Perçin, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi için bir süre Adana'da yaşayacak.Gücü ve vicdanı arasında zor kararlar alması gereken "Hünkar" pek çok kişinin hayatını etkileyecek.
Kocasının kurduğu düzene kanun gibi bağlı kalarak, Yaman Çiftliği'ni ve ailesinin tüm mal varlığını yöneten Hünkar Yaman, oğlunun ve ailesinin itibarını korumak için seyircinin nefesini kesecek kararlar alacak.
YORUMLAR (3)
-
herkes ATV de sen de olsan bariCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ÇOK ASİL KADIN KESİN İZLİCEMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
bu yine yılan rolünde oynar yalan olurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır