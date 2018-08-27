Bir Süredir Ekranlardan Uzak Olan Vahide Perçin 'Hünkar' Olarak Geri Dönüyor

Bir Süredir Ekranlardan Uzak Olan Vahide Perçin 'Hünkar' Olarak Geri Dönüyor

Oyunculuğuyla her projesinde seyircinin kalbini fetheden Vahide Perçin, uzun bir aradan sonra yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Vahide Perçin, yakın zamanda ATV ekranında seyirciyle buluşacak olan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki rolüyle geri dönüyor.

EKRANLARA 'HÜNKAR'LA DÖNÜYOR

Güzelliği, usta oyunculuğu ve güçlü duruşuyla tanınan Perçin, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi için bir süre Adana'da yaşayacak.Gücü ve vicdanı arasında zor kararlar alması gereken "Hünkar" pek çok kişinin hayatını etkileyecek.

Kocasının kurduğu düzene kanun gibi bağlı kalarak, Yaman Çiftliği'ni ve ailesinin tüm mal varlığını yöneten Hünkar Yaman, oğlunun ve ailesinin itibarını korumak için seyircinin nefesini kesecek kararlar alacak.

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