Vahap Erdem, Yeşilyurt İçin Başvurdu

AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday adaylıkları devam ederken, Mimar Vahap Erdem Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Parti binasında dosyasını yetkililere teslim eden Erdem, 25 ilin nüfusundan daha büyük bir nüfusa sahip olan Yeşilyurt ilçesine aday adayı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Vizyonu ve kimliği olan, hem mimari, hem sosyal, hem de kültürel anlamda kapsayıcılığı olan bir şehircilik anlayışı için. Sayın Cumhurbaşkanımızın, şehircilik anlayışını kendine rehber edinen bir mimar kardeşiniz olarak, yatay mimari anlayışını hakim kılmak, insan-şehir ilişkisini yeniden inşa etmek adına adaylık müracaatımı yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdem, yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde her şehrin bir kimliği ve kendine has bir lisanı vardır. O lisan şehrin sakinlerini ifade eder. Bizler insan odaklı bir şehircilik anlayışı ile yola çıktık. Geleceğin şehirlerini bu anlayışla inşa edeceğiz. Yeşilyurt'ta yaşayan her bireyin, şehrin sakini değil aynı zamanda sahibi olduğu bilincinin yeniden yeşermesi adına. Şehre sadece bir mimar olarak değil, aynı zamanda bir sosyolog, bir eğitimci, bir işçi, bir çiftçi, bir baba, bir esnaf, bir sanayici olma empatisine sahip bir anlayış ile hizmet etmek için, her anlamda bir şehir ahengi oluşturmak adına, ülkemin emin adımlarla yürümesi için Koşan Bir Belediye olmak adına, 27 yıllık mimarlık ve 21 yıllık 2. 0rganize Sanayi Bölge Müdürlüğü bilgi ve birikimimi tüm renklerin hakim olduğu, engelsiz, ortak akılla iş üreten, gülümseyen, gönül köprüleri kuran, geçmişe saygılı, insan odaklı ve Malatya'yı geleceğe taşıyan Yeşilyurt'a kullanmak için adaylık müracaatımı yapıyorum" dedi.

Erdem'in başvurusu sırasında çok sayıda meslektaşı mimar, mühendis, işadamı ve vatandaşda destek verdi. - MALATYA