Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
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Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı Elazığ'da tren vagonlarından 19 adet bağlantı kancasını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da tren vagonlarından 19 adet bağlantı kancasını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tren istasyonunda park halinde olan tren vagonlarından bağlantı kancalarının çalındığını fark eden Devlet Demiryolları yetkilileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Ardından yapılan operasyonlar şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

19 adet bağlantı kancası ise Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.

Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı

Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı

Vagonların bağlantı kancalarını çalan şüpheliler yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

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