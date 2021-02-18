Vagondan kömür çalarken yakalandılar
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Vagondan kömür çalarken yakalandılar

18.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:37
Vagondan kömür çalarken yakalandılar

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tren istasyonundaki vagonlardan kömür çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tren istasyonundaki vagonlardan kömür çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Salihli Tren İstasyonu'nda bekleyen vagonlardan dün gece saat 23.30 sıralarında kömür indirildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı. İkili, yaşanan kovalamaca sonunda Şehitler Mahallesi'nde yakalandı. S.K.(19) ve A.V.(25) olduğu saptanan şüpheliler, gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ise Sosyal ve Yardımlaşma Vakıfları'na ait 54 torba kömürün vagonlardan indirildiği tespit edildi.


- Manisa
Vagondan kömür çalarken yakalandılar
Vagondan kömür çalarken yakalandılar
Vagondan kömür çalarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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