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Vagner Love’ın Flamengo’yla En iyi Golleri

Kariyerinin sonlarında yolu Türkiye’ye de geçen Brezilyalı forvet Vagner Love, 2010-13 yılları arasında forma giydiği Flamengo’da 56 maçta 23 gole imza attı. Love’in Flamengo formasıyla attığı en güzel golleri sizin için sıraladık..

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

Kariyerinin sonlarında yolu 'ye de geçen Brezilyalı forvet Vagner Love, 2010-13 yılları arasında forma giydiği Flamengo'da 56 maçta 23 gole imza attı. Love'in Flamengo formasıyla attığı en güzel golleri sizin için sıraladık..

Kaynak: Dugout

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