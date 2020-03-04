Vagner Love’ın Flamengo’yla En iyi Golleri

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

Kariyerinin sonlarında yolu Türkiye'ye de geçen Brezilyalı forvet Vagner Love, 2010-13 yılları arasında forma giydiği Flamengo'da 56 maçta 23 gole imza attı. Love'in Flamengo formasıyla attığı en güzel golleri sizin için sıraladık..