Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı
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Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı

11.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:58

Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı Bingöl'de vadiye yuvarlanan ve 2 gün sonra bulunan gebe inek, AKUT ekiplerinin 9 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de vadiye yuvarlanan ve 2 gün sonra bulunan gebe inek, AKUT ekiplerinin 9 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sancak Beldesi Yazgülü köyünde besicilik yapan Yunus Akbakay'ın gebe ineği otlanırken biranda kayboldu. 2 gün boyunca ineğini arayan ve köyden 14 kilometre uzaklıkta bulan besici, ineğinin yaralandığını fark ederek yerinden kalkamadığını gördü. Akbakay durumu jandarma bildirmesinin ardından bölgeye Bingöl AKUT ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması yapan ekipler, gebe ineği kızağa yükleyerek yaklaşık 9 saatte 8 kilometre taşıdıktan sonra römorkla köye ulaştırdı.

Gebe ineğinin bulunduğu için ekiplere teşekkür eden Yunus Akbakay, "Benim ineğim yuvarlandı ve meşelerin içinde düştü. Sonra gelip kurtardınız Allah razı olsun. AKUT ekibi geldi, ahırıma kadar getirdi. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

5 kişilik ekiple bölgede yaklaşık 9 saatlik çalışma yapan ve gebe ineği kurtaran ekibin operasyon sorumlusu Abdullah Çetkin, "Bize yapılan ihbarda gebe olan ve doğumuna bir ay kalmış bir ineğin dağda mahsur kalma bilgisi üzerine ekip olarak operasyona çıktık. Saat 10.30'da olay yerine intikal ettik. Olay yerine intikal ettiğimiz zaman gebe olan ineğin 150 metre vadiye doğru yuvarlandığını ve yerden kalkamadığını fark ettik. Bunun üzerine çalışmalarımızı yaparak yaklaşık 8 kilometre boyunca hayvanı kızakla ulaşımın sağlanabildiği bir alana çektik. Daha sonra aracımızın arkasına bağladığımız römorkla hayvanı köye ulaştırdık ve hayvan sahiplerine teslim ettik" şeklinde konuştu.

Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı
Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı
Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı
Vadiye yuvarlanan gebe inek 2 gün sonra bulundu, ekipler 9 saatlik çalışmayla kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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