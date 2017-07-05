Vadiyaman Projesinde İhalesi Yapıldı

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'nun girişimleri sonucunda, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Adıyaman ziyaretinde müjdeyi verdiği Vadiyaman Projesinin ihalesi yapıldı.



Şehrin batı kısmında bulunan Eğriçay Köprüsü ile Karaali Köprüsü arasında yer alan 600 dönümlük arazi üzerine yapılacak olan Vadiyaman Projesi ile ilgili bilgi veren yetkililer, yapımı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilecek olan projenin hayata geçirilmesi için yasal sürecin tamamlanmasının beklendiğini dile getirerek, "Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla teknik hazırlıkları tamamlanan ve ilk etap ihalesi yapılan proje ilimize hayırlı olsun. İçerisinde taşkın koruma ve dere ıslahı, göletler, ağaçlandırma sahaları, rekreasyon alanları, sosyal aktivite ve konser alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, bitki tüneli, skate park, kır kahvesi, çim basamaklı anfi tiyatro, sera, bitki sergisi ve satış reyonları, seyir terası, şelale ve seyir iskelesi gibi çok amaçlı kullanım alanlarına sahip olacak projenin ilimize en faydalı şekilde kazandırılması için Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN