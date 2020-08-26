Vadistanbul, 'Fashıon room Türkiye alışveriş günleri'ne ev sahipliği yapacak Seçkin Markaların Yer Alacağı Etkinlik, 4-5-6 Eylül Tarihlerinde Vadistanbul'da. Aslı Özdemir ve Sevcan Bakır çözüm ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan "Fashion Room Türkiye Alışveriş Günleri"; 'Birleştiren ve Geliştiren' mottosu ile Vadistanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye'de bir ilk olarak USA SHOPIFY iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Fashion Room Türkiye Alışveriş Günleri", markaları tek çatı altında toplayarak uluslararası arenada yeni fırsatlar ve gelişme olanağı da sunuyor. Vadistanbul'un ferah ve aydınlık atmosferinde 3 gün boyunca zemin kat etkinlik alanında ziyaretçileri ağırlayacak olan etkinlikte, seçkin markaların yanı sıra; Demet Şener Küpeli, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Nilay Cafer, Arzu Ermiş, Sevgi Toprak, Derya Çopur ve Zeynep Kaya gibi ünlü isimler markalarıyla yer alacak. Aynı zamanda birçok ünlü isim ve influencer da etkinliğe katılım sağlayacak. Misafirlerini ağırlamaya hazırlanan etkinlik, keyif dolu üç günde ziyaretçileri birbirinden özel markalar ile buluşturacak.

Kaynak: Snob Magazin