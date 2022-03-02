Vadişehir'e engelli kreşi yapılacak

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - . Odunpazarı Belediyesi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 adet gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri görüşülmeden önce söz alan Başkan Kurt, muhasebeci ve mali müşavir olan meclis üyelerinin, 1 Mart Muhasebeciler Gününü kutladı.

BAŞKAN KURT'TAN BARIŞ ÇAĞRISI

Rusya ve Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuşan Başkan Kurt, barış çağrısı yaptı. Başkan Kurt, "Rusya- Ukrayna savaşı hem bölgemizi hem de dünyamızı tehdit etmekte. Savaşın her türlüsüne karşıyım. Barışın bir an önce gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapılması zorunlu. Hiçbir ülkenin başka bir ülkeye zorla girmeye ya da düşüncelerini dayatmaya hakkı yok. Bunun için de bütün dünya, 'Yurtta barış dünyada barış' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinde bir politika oluşturmalı" dedi. Başkan Kurt'tan sonra söz alan CHP Grup Başkan Vekili Emre Genç ve AKP Grup Başkan Vekili Murat Özcan da yaptıkları konuşmalarda savaşa karşı olduklarını belirterek, barış çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 6' sı ilgili komisyonlara gönderildi. Odunpazarı Belediyesine borcu bulunan mükelleflerin borçlarından dolayı haciz konulan taşınmaz mallarının değer tespiti ve satışı için Satış Komisyonuna Asil Üye olarak Halil İbrahim Bilici, Yedek Üye olarak da Serdar Aksoy seçildi. Vadişehir Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı taşınmaza Engelli Kreşi yapımının, adına Ahmet Ara adının verilmesi şartı ile Halil İbrahim Ara tarafından karşılanarak; Odunpazarı Belediyesine bağışlanması ile ilgili gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 4 Mart Cuma günü saat 17:00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılmasına karar verildi.

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