Vadide Yolunu Kaybedince "Ayağım Burkuldu" Diyerek Yardım İstedi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, ayağının burkulduğu iddiasıyla sağlık ekiplerini arayan kişinin, yolunu kaybettiği için yardım istediği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, tatil için Fethiye'ye gelen Üzeyir Ö. (35), akşam saatlerinde kara yoluyla ulaşım olmayan vadideki patika yoldan çıkmak istedi. Üzeyir Ö, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ayağının burkulduğu iddiasıyla yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Havanın yağışlı ve karanlık olması nedeniyle ekipler, vadideki işletme sahipleriyle irtibata geçti.

Vadideki görevlilerin ulaştığı Üzeyir Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve yürüyebildiği öğrenildi. Havanın kararması nedeniyle yolunu kaybettiği ve vadide mahsur kaldığı için sağlık ekiplerini aradığı öğrenilen Üzeyir Ö, görevliler eşliğinde Kelebekler Vadisi'ne götürüldü.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, vadiye giden yolun kışın daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Havaların yağışlı olduğunu, vadiye giden patikadan ilerlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Karaburun, "Bu yol yazın bile kullanılmamalı. Kışın ise hiç kullanılmamalı. Bu patika ancak dağcılıkla uğraşan kişilerce kullanılabilir." dedi.