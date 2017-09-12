Vadi Yatağındaki Doğal Rekreatif Alan Halkın Hizmetine Sunulacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Darende ilçesi Aşudi Deresi kaynağından başlayıp Tohma Çayına kadar uzanan dere yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km uzunluğundaki vadide Günpınar, Beybağı, Kılıçbağı, Sayfiye, Mehmetpaşa ve Nadir Mahalleleri sınırları kapsamında planlama çalışmaları yapıldı.

Bölgedeki olumsuz gelişmeleri belli bir disiplin altına almak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 9.5 km uzunluğundaki vadide planlama çalışmalarına başlandı.

Vadi boyunca tarım alanlarının aleyhine olan dağınık yapılaşmayı disipline etmek, mevcut yerleşim alanlarının

ulaşım ve altyapı sorunlarını planlamak, Aşudi Deresinin doğal rekreasyon potansiyelini halkın istifadesine sunmak, vadi boyunca tarım alanları dışında kalan yerlerde ağaçlandırma yapılmasını sağlamak, mahallelerin yerleşik ve gelişme alanlarını içerecek şekilde iskan alanları oluşturmak amacıyla başlanan planlama çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu vadi hattında yer alan mahallerde gelişigüzel yapılaşmaya artık izin verilmeyeceği, bundan böyle imar planı doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.



